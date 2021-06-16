В Донецке подозревают, что задержанный в Минске основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич мог участвовать в операциях батальона "Азов" в Широкино в районе Мариуполя.

Об этом заявил "глава ДНР" Денис Пушилин, пишет "Интерфакс".

"Насколько я знаю, нашей прокуратурой проводится проверка данных о том, что он находился в "Азове" в районе поселка Широкино на Мариупольском направлении: какие были преступления и есть ли об этом свидетельства или доказательства. После этого будет принято решение о заведении уголовного дела", - сказал Пушилин.

Напомним, о том, в т.н. "ЛНР" против Протасевича в конце мая завели уголовное дело. После этого президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил представителей т.н. "ЛДНР" посетить Минск, чтобы задать ему интересующие их вопросы.

Также мы писали, что в "ЛНР" заявили, что Протасевич обеспечивал транзит граждан, желающих воевать в регионе на стороне Киева.

Кроме того, мы писали, что в Луганске потребовали судить Протасевича на Донбассе, потому что у него "достаточно преступлений на обе "республики". Также в "ЛНР" заявили, что должна быть определена процедура, каким образом местные "следственные органы" получат доступ к Протасевичу, чтобы получить от него объяснения.