Генерального директора "Укрпочты" назначит Наблюдательный совет без конкурсного отбора, поскольку конкурс и утверждение результатов займет минимум полгода.

Соответствующее решение Кабинет министров Украины утвердил на заседании в среду, 16 июня.

Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале обнародовал обоснование необходимости принятия акта. В нем сказано, что првоедение конкурса займет не менее полугода и на протяжении всего этого времени неопределенность с руководителем может поставить под угрозу инвестиционную программу и работу "Укрпочты".

Напомним, в прошлом году НАБУ открыло дело против директора "Укрпочты" Игоря Смелянского из-за завышенных тарифов на международные почтовые отправления. Оно касается возможного злоупотребления властью и взяточничества.

Также сообщалось, что Смелянский приказал отключить все терминалы банков в отделениях "Укрпочты".