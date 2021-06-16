Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что количество центров вакцинации в стране должно увеличиваться, а прививки должны осуществляться даже в выходные дни.

Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания правительства в среду, 16 июня.

"Вакцинация населения против Covid-19 набирает обороты. Уже работает более 50 центров массовой вакцинации по всей стране. Ежедневно делаем практически 50 тысяч прививок, и будем ускоряться. Поэтому призываю местные власти, в том числе и власти Киева, проанализировать возможности системы и в следующие выходные работать в обычном режиме. Нам нужно вакцинировать как можно больше людей", - говорит премьер.

По его словам, это обусловлено постоянным ростом количества желающих вакцинироваться.

"В связи с социологией, количество тех, кто хочет и готов вакцинироваться, постоянно растет. В Украину поступают только безопасные и полностью проверенные вакцины, которые используют в развитых странах. Сегодня мы примем решение, которое позволит семейным врачам выдавать справки, удостоверяющие прохождение полного курса вакцинации", - добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, что в Киеве массовую вакцинацию в МВЦ перенесли на будние. Киевлянам, которые ранее записались в системе на 19-20 июня, предложат перенести вакцинацию на 17-18 июня или отменить запись. Позже в КГГА объяснили, чем обусловлено решение об переносе вакцинации с выходных на будние дни.

Как сообщала "Страна", в 50 центрах массовой вакцинации, которые работали на последних выходных, сделали более 30 тысяч прививок от Covid. Больше всего прививок за два дня сделали в Киеве на базе Международного выставочного центра - 6 410.