Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде использовать 1,4 млрд грн, которые должны поступить в бюджет от льготной растаможки автомобилей на иностранных номерах, для закупки вакцин от коронавируса.

Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Соответствующий законопроект с поправками в закон о государственном бюджете правительство поддержало на заседании в среду, 16 июня.

"Всего в Украине есть договоренности на поставку более чем 40 млн доз вакцин от коронавируса в этом году. Часть этих поставок уже оплачена, а по другой части вносятся авансы. Дополнительные 1,4 млрд грн будут направлены в специальный фонд бюджета от растаможивания автомобилей на еврономерах. Вчера начал действовать соответствующий порядок льготного растаможивания. Те, кто им воспользуются, будут четко понимать, что эти средства пошли на борьбу с пандемией", - написал Шмыгаль.

Напомним, Евросоюз снял ограничения на поездки для обладателей COVID-сертификатов, уколовшихся одобренными вакцинами.

Также мы писали о том, что в 50 центрах массовой вакцинации на выходных сделали более 30 тысяч прививок от Covid-19.