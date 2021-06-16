В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб 24-летний украинский военнослужащий Роман Галуха. Он уроженец города Рава-Русская во Львовской области, об этом сообщает местная территориальная громада.

"Сегодня, в зоне проведения боевых действий (ООС), погиб равчанин Галуха Роман Андреевич, 1997 г.р. Выражаем искренние соболезнования матери, сестрам и близким в связи с трагедией", - говорится в сообщении в соцсети Facebook, опубликованном в среду, 16 июня.

Обстоятельства гибели военнослужащего не уточняются.

О гибели Романа Галухи в соцсети написал также и глава Львовской областной государственной администрации (ОГА) Максим Козицкий.

По его данным, Галуха служил в 24-й механизированной бригаде имени Короля Даниила, базирующейся в Яворове.

"Сегодня во время боевых действий на Востоке погиб житель Рава-Русской Роман Галуха. Воину было 24 года, служил в 24-й механизированной бригаде. У погибшего остались мама и сестры", - написал губернатор Львовской области.





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