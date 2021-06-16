Кабинет министров Украины ослабит ограничения во время карантина, который продлили до конца лета. До тех пор, пока Украина находится в "зеленой" зоне эпидемической опасности контролировать самоизоляцию граждан через приложение "Вдома" не будут.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, 16 июня.

"По состоянию на 10 июня в Украине достигнут зеленый уровень эпидемопасности, который позволяет смягчить противоэпидемические ограничения. Правительство официально сегодня продолжит карантин до 31 августа этого года. В то же время, мы ослабим определенные карантинные мероприятия. Пока у нас зеленый уровень, то контроль самоизоляции не будет происходить через приложение "Дома". Это позволит обновить приложение", - рассказал глава правительства.

Напомним, в Украине действуют правила адаптивного карантина, все регионы страны соответствуют "зеленой" зоне эпидемической опасности.

Также сообщалось, что в Украине самые низкие за год показатели по коронавирусу. Страна соответствует критериям ЕС для "зеленой" зоны.