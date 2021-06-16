В среду, 16 июня, в рамках группового этапа Евро-2020 на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, встречаются сборные России и Финляндии. Финны лидируют в группе. После победы над Данией им достаточно будет сыграть в ничью два оставшихся матча, чтобы выйти из группы дальше.

После разгромной победы Бельгии Россия на последней строчке в группе. Для того, чтобы выйти в плей-офф, российской сборной нужна победа. В противном случае это будет очень сложно.

В Украине в прямом эфире его транслирует телеканал "Футбол 1".

"Страна" ведет текстовый онлайн футбольной встречи. Материал обновляется.

Что происходит в Питере:

90+3 Кузяев ворвался в штрафную сборной Финляндии, но пробил выше дальней "девятки". Как минимум, он выиграл время

90+3 "Россия, Россия", - слышится с трибун заполненного стадиона в Санкт-Петербурге

Пять минут компенсировал арбитр из Нидерландов к основному времени

90 Снова небольшая заминка после повреждения одного из игроков сборной России. Время перевести дух перед решающим отрезком игры

88 Потенциально опасный штрафной у ворот сборной России завершился ударом над перекладиной от Араюри

84 Вместо центрального защитника Тойво выходит нападающий Йенсен, это "ва-банк" от главного тренера сборной Финлядии Маркку Канерва.



У России также замены. Вместо Дзюбы и Миранчука выходят также игроки атаки Соболев и Мухин

84 Нарушение правил в центре поля от Финляндии и мяч у сборной России

80-82 Сразу несколько атак сборной Финляндии, но до реальной опасности для сборной России дело не дошло

78 Финны постепенно начинают "включать" дальний прессинг. Русские же неспешно переходят в очередную атаку

73 Фактически "под самым носом" выбегавшего "один на один" нападающего сборной Финляндии Пукки защитник сборной России выбил мяч за пределы поля

72 Вратарь Лукаш Градецки в отчаянном прыжке отбил удар Кузяева, летевший в дальний угол ворот сборной Финляндии. Счёт по прежнему 0:1 в пользу России

70 Очередной жесткий стык на поле. Но игрок сборной России Джикия встал и готов продолжить игру

67 Быстрая контратака сборной России и Жемалетдинов в борьбе с защитником сборной Финляндии сумел пробить, но мяч покатился мимо дальнего угла ворот

65 Еще одна атака подопечных Черчесова, но удар заблокирован уже в штрафной

62 Игроки сборной России с мячом и спокойно атакуют

56 Еще один "выстрел" принял на себя защитник сборной России Джикия

54 Удар Пукки, но вратарь России Сафонов уверенно поймал мяч после удара лучшего нападающего сборной Финляндии

51 Подопечные Черчесова атакуют. Мощный, хлесткий удар Головина пролетел правее правой штанги. Мимо.

17:07 (45) С Богом! Поехали! Игра возобновилась!

45+6 Финны попытались пойти вперед, но не успели толком. Перерыв. Самое интересное - впереди!

45+2 ГОООООООООЛ! Сборная России добилась своего! Штурм удался! Миранчук и Дзюба на входе в правый фланг штрафной прорвали финнов, после чего Миранчук точно ударил в дальний верхний угол ворот соперников

6 минут к первой сорокапятиминутке добавил арбитр из-за задержек на медицинскую помощь многим футболистам

45 Фактически финские ворота сейчас в футбольной "осаде"

43 Пока финны еле-еле удерживают играющих на домашнем поле подопечных Черчесова

41 Борьба на поле не прекращается ни на секунду, кроме моментов, когда пострадавшим футболистам оказывают помощь. Очень напряженная игра

38 Угловой у финских ворот, арбитр фиксирует нарушение правил в атаке

37 Чудом Караваев не замкнул прострел у дальней штанги ворот Финляндии. В борьбе с соперником рухнули и футболист сборной России, и игрок Финляндии

36 Очередной навес, очередной удар головой в исполнении подопечных Черчесова по воротам Финляндии. Счет пока без изменений - 0:0

34 Теперь уже из-за нарушения на афрофинне Камара арбитр показывает желтую карточку. Ее получил Оздоев за срыв опасной атаки соперника

32 Лучший нападающий сборной Финляндии Пукки сумел пробить по воротам сборной России мимо

30 Угловой у финских ворот, удар Дивеева, но мяч полетел над перекладиной

28 Похьянпало попытался обыграть защитника сборной России уже в штрафной и не смог

25 И снова Черчесов вынужден делать замену еще в середине первой сорокапятиминутки. Караваев выходит вместо флангового защитника Фернандеса, который получил повреждение уровня "носилки на поле"

22 Камара заработал жёлтую карточку за грубый подкат. Нервничает афрофинн

18 Финны пытаются успокоить игру и отвечают контратаками

15 Вообще подопечные Черчесова смотрятся довольно бодро

12 Игроки сборной России продолжают атаковать

7 Россияне оправились от шока и снова возобновили наступление на финские ворота

3 Мяч влетает в ворота России, арбитр задействовал систему VAR и зафиксировал минимальный офсайд. Болельщики сборной России выдохнули

2 Первый угловой подали подопечные Черчессова у финских ворот! Бодрое начало!

16:01 (1) С Богом! Поехали! Игра началась!

15:56 Если подопечные Черчесова сегодня не победят, они скорее всего не смогут участвовать в следующем этапе Евро. Поэтому сегодня они будут бороться, как в последний раз

15:49 Совсем скоро всё начнется! Наставники дают последние наставления своим подопечным! Как вы думаете, кто сегодня победит? Составы команд:

Россия: Сафонов - защитники - Фернандес, Дивеев, Джикия, Кузяев - полузащитники - Зобнин, Баринов, Оздоев - нападающие Миранчук, Дзюба, Головин.



В запасе у наставника команды Станислава Черчесова: Шунин, Дюпин, Караваев,Семенов, Черышев, Соболев, Заболотный, Жемалетдинов, Фомин, Евгеньев, Макаров, Мухин

Финляндия: Градецки - защитники - Райтала, Тойвио, Араюури, О’Шонесси, Уронен - полузащитники - Лод, Шуллер, Камара - нападающие Похьянпало, Пукки.

В запасе: Йоронен, Яаккола, Вяйсянен, Йенсен, Сойри, Спарв, Алхо, Кауко, Лаппалайнен, Валакари, Иванов, Форсс.

15:29 Пресс-служба сборной России обнародовала фото из раздевалки команды. "В раздевалке все готово", - подписали снимок.

15:00 Полиция не пустила на стадион в Санкт-Петербурге болельщика в футболке с фото Путина и Лукашенко, которые пожимают друг другу руки.

Фото: championat.com

Ситуация в группе В

Россия и Финляндия играют в группе В на Евро-2020. Также туда входят Дания и Бельгия.

Группа В на Евро-2020

После стартовых игр положение в группе такое: Бельгия первое место (3 очка), Финляндия второе место (3 очка), Дания третье место (0 очков), Россия четвертое место (0 очков).

Таблица результатов на Евро-2020. Группа В

Финляндия в первом матче на Евро-2020 переиграла Данию со счетом 1:0. То есть теперь финнам для выход из группы можно сыграть два оставшихся матча с Россией и Бельгией в ничью.

Во время матча с Данией произошло ЧП. В первом тайме у лидера датчан Кристиана Эриксена прямо на поле остановилось сердце. Эриксена вернули в сознание и доставили в больницу. Игру продолжили через полтора часа.

Россия в первом матче проиграла Бельгии - 0:3. Если команда не обыграет Финляндию сегодня - попасть в плей-офф будет очень сложно.