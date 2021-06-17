"Лелека" - ведущий частный роддом в Киеве

25% за год: прирост рождаемости на территории роддома "Лелека" за прошедший 2020 год - это число, которым стоит гордиться, поскольку с каждым годом рождаемость на территории Украины стабильно падает. На это влияет множество разных факторов. Для примера можно сравнить следующие статистические данные - в год приобретения независимости в нашем государстве родилось 657,2 тыс. детей, а в 2020 году на территории Украины родилось всего 293,4 тыс. детей.

На территории роддома "Лелека" в течение прошлого года, наоборот, было рождено на 25% больше детей, чем в прошлом. А с момента полноценного функционирования медицинского учреждения (начало 2017 года) с порога Лелеки свой путь в большую жизнь начало 8000 лелечат (так называют своих новорожденных в роддоме "Лелека").

Как так произошло, что роддом "Лелека" при таких неутешительных обстоятельствах в стране улучшил свои статистические показатели?

Мы попытались разобраться в этом феномене, чтобы найти определенные закономерности в подходе, которые возможно, помогут поднять рождаемость в Украине.

Создание команды профессионалов

Сразу по завершению строительства роддома - первоочередной задачей было набрать команду профессионалов, знатоков своего дела и воспитать новую корпоративную культуру.

Ключевая цель заключается в том, чтобы избавиться от негативного опыта и воспитать чувство независимого материально от пациента медицинского работника. В роддоме "Лелека" этого добились. Врачи и сотрудники в первую очередь думают об удовлетворении потребностей пациента, а не о финансовой выгоде.

Главное не деньги, а ценности

Существует миф, что "Лелека", частный роддом в Киеве, доступен только для богатых людей. В роддоме "Лелека", который стал лидером рынка частных роддомов, уверяют, суть не в капитале, а в совместных ценностях. Согласитесь, комфортные и безопасные роды для женщины должны быть гораздо важнее покупки дорогого телефона или недельного отдыха семьи в Египте.

Квалифицированная медицинская помощь от настоящих профессионалов

Основную роль в работе роддома "Лелека" в Киеве играет уровень медицины. Специалисты роддома готовы принимать пациентов с самыми сложными диагнозами. Детская реанимация в "Лелеке" - напоминает центр управления космическими полетами. Беременные женщины в женских консультациях роддома застрахованы на случай непредвиденных обстоятельств, например, преждевременных родов. Пациенты роддома получают высококачественную медицинскую помощь в полном объеме и являются финансово защищенными, поскольку страховая компания компенсирует родильному дому все расходы на лечение и выхаживание новорожденных, если в этом есть необходимость.

Безопасность

21 декабря 2019 года родильный дом "Лелека" стал первым и единственным на сегодняшний день медицинским учреждением на территории нашего государства, которое было награждено сертификатом Joint Commission International (США) - это одна из самых престижных международных систем занимающаяся аккредитацией медучреждений. Мы гордимся тем, что в Украине мы имеем роддом, который соответствует мировым стандартам и предоставляет качественную медпомощь, окружая своих пациентов заботой и безопасностью.

Аккредитацию JCI принято считать золотым стандартом качества в отрасли связанной с здравоохранением. Этого мнения придерживается большинство передовых специалистов этой области по всему миру. Соответствие стандартам JCI - это ежедневное выполнение более чем 1000 измерительных элементов на территории женских консультаций и родильного дома "Лелека".

Безопасность для мам и малышей

Естественное желание родителей дать своим детям самое лучшее- полностью разделяет роддом "Лелека", где заботятся о безопасном материнстве на всех уровнях. На каких именно, нам рассказал генеральный директор роддома "Лелека Валерий Дмитриевич Зукин.

Какие уровни безопасности предлагает роддом "Лелека" женщинам?

Организация безопасности для наших пациентов - это целый ряд мер по предвидению и предотвращению определенных рисков: безопасность медицинского, эпидемиологического, физического и психологического уровней.

Из чего состоит медицинский уровень безопасности?

В роддоме "Лелека" особое внимание уделяется диагностике возможных пороков развития плода, что также есть безопасностью, то есть частью превентивных мер по определению генетических врожденных болезней. Мы ввели в пакеты наблюдения беременности современный скрининговый метод - неинвазивный пренатальный тест.

У нас разработан также пакет "Ответственное родительство" - это генетический скрининг носительства скрытых мутаций на наиболее распространённые в Украине мутации: муковисцидоз и СМА (спинная мышечная атрофия).

К сожалению, эти болезни связаны с высоким уровнем смертности и инвалидизации ребенка. Существующие методы лечения СМА слишком дорогие и недоступны абсолютному большинству населения Украины. Лечение муковисцидоза также достаточно дорогостоящее и малоэффективное. Благодаря скринингу можно определить вероятность того, унаследует ребенок генетическое заболевание или нет и заранее принять обоснованное решение.

Еще существует опасность антенатальной гибели плода, примерно 1 на 250-300 беременностей, поэтому мы ввели ряд мер по ее предотвращению: выделяем группу риска по преэклампсии, при наличии повышенного давления и белка в моче в первом триместре и риска задержки внутриутробного развития плода. А в третьем триместре единственный метод предотвратить гибель ребенка - это преждевременное родоразрешение. Эта система четко выстроена для предоставления своевременной помощи.

Вторая составляющая медицинского уровня, - безопасность непосредственно во время родов, главная цель которой - предусмотреть и предотвратить ряд опасных событий, таких как асфиксия плода, ее показатель - 0,5-1%. У нас используется система постоянного фетального мониторирование, которая в подозрительных случаях позволяет определить, действительно ли это риск возникновения асфиксии плода. Чтобы не делать много кесаревых сечений и ничего не пропустить, мы используем дополнительные методы, а именно: фетальную пульсоксиметрия, или тканевую пульсоксиметрию предлежащей части плода, и метод определения уровня лактата в крови плода. Все это помогает предотвратить возникновение непредвиденных рисков, связанных с ребенком. Для этого кроме опыта врача, его интуиции, которую тоже не стоит игнорировать, мы используем объективные инструменты для оценки процесса течения родов, продолжает делиться с нами Зукин Валерий Дмитриевич.

Что включает в себя эпидемиологическая безопасность? И как смог частный роддом в Киеве её организовать?

Целый ряд мероприятий, которые позволяют избежать инфекционных заболеваний или инфекционных осложнений в пределах роддома: от мытья рук, чистого воздуха, обработки инструментария и контроля за процессом стерилизации в нашем автоклаве, обработки белья в собственной прачечной к фильтрации посетителей пациентов, которые могут страдать инфекционными заболеваниями и передавать их пациентам.

Вы упомянули также безопасность физическую, как она соблюдается?

Прежде всего - это охрана. Она должна быть незаметной и максимально эффективной. Мы очень боимся возможности похищения ребенка из роддома, так установили автоматизированную систему, которая исключает такой риск, добавил директор "Лелеки".

Психологической безопасностью занимается психолог?

Да, консультация психолога доступна на постоянной основе по мере необходимости. Некоторые женщины после родов имеют повышенный риск так называемой послеродовой депрессии, и у нас есть определенные меры для их обнаружения. Изредка, когда мы видим, что состояние пациентки может быть проблемой для нее или для ее ребенка, проводятся даже консультации психиатров. Мы хотели бы, чтобы пациенты относились к этому с пониманием, так как 90% таких ситуаций можно решить на ранних стадиях, вовремя оказав помощь, и трагедии можно будет избежать, а для нас главное - безопасность женщины и ребенка. Важно, что состояние психологического комфорта нашим пациенткам создает также высокий уровень сервиса роддома. Это не только хорошие стены и кофе в постель, а, прежде всего, человеческое отношение персонала. Недаром в кодексе работников родильного дома «Лелека» написано: «Относитесь к пациенту так, как хотели бы Вы, чтобы относились к Вам в трудные минуты Вашей жизни». Хотя роды - это счастливые минуты, но все же испытания, и безопасность на всех уровнях в такие моменты просто необходима.

Комфортные палаты и достойное послеродовое питание

Заходя в помещение роддома, будущие родители должны испытывать домашний уют, а не стресс от общения с медперсоналом. Зукин Валерий Дмитриевич - генеральный директор роддома "Лелека" сделал все возможное, чтобы достичь этой цели на территории медицинского учреждения . Красивый цветной фасад и стильные коридоры поднимают настроение пациентам.

Комнаты для рожениц продуманы до мелочей. По современным стандартам палаты не должны быть похожи на больничные, однако в то же время обязаны быть функциональными и содержать в себе весь необходимый набор техники.

Питание в роддоме "Лелека" организовано от собственного ресторана и адаптировано не только под медицинские диагнозы, но и под религиозные предпочтения пациентов.

Неонатологическое отделение европейского образца

В неонатологическом отделении роддома "Лелека" работают исключительно профессиональные врачи-неонатологи. Они наблюдают, выхаживают, лечат и реабилитируют новорожденных малышей. Врачи роддома используют только современные методы оказания неонатальной помощи, которые соответствуют европейским стандартам. Команда профессионалов способна помочь любому новорожденному даже с наихудшей патологией, а также оказать помощь младенцу, который родился раньше срока, утверждает Зукин Валерий Дмитриевич.

Специалисты отмечают, что в роддоме "Лелека" в обязательном порядке делают тщательный неонатальный скрининг, во время которого каждый новорожденный обследуется на наличие широкого ряда генетических болезней. Каждый новорожденный получает медицинскую помощь европейского образца. Роддом "Лелека" в Киеве - это заботливые врачи-неонатологи, которые круглосуточно наблюдают за состоянием младенцев. Все используемое технологическое оснащение базируется на научно обоснованных мировых разработках в области неонатологии.

Отделение анестезиологии и интенсивной терапии

Важным аспектом работы современного лечебного заведения является слаженная и хорошо оснащенная служба анестезиологии и интенсивной терапии. В роддоме уделяется особое внимание работе и оснащению этого отделения. Дирекция роддома тщательно подбирает врачей, поэтому в роддоме работают только высококвалифицированные специалисты, которые без проблем могут сделать любой вид анестезии и постоянно повышают свою квалификацию, принимая участие в конференциях, мастер-классах и на практике за рубежом. Отделение использует наркозно-дыхательное оборудование нового образца, а также наблюдательную технику, которую принято использовать только в передовых клиниках.

Женская консультация

Женские консультации родильного дома "Лелека" предлагают будущим мамам комплексную программу по ведению беременности по системе «все включено», разработаны пакетные программы для женщин начиная с шестой недели беременности и до самых родов. Все это время акушер-гинеколог контролирует ход беременности, направляет роженицу на лабораторные исследования, при необходимости, к узким специалистам, чтобы избежать возможных осложнений.

Беременная женщина имеет возможность одновременно и в одном месте пройти весь ряд необходимых исследований, тратя минимум времени и нервов и не стоя в очередях. В пакеты услуг по ведению беременности входит круглосуточный стационар, особый контроль за критическими результатам анализов, бесплатные завтраки пациентам после сдачи анализов натощак, бесплатный одноразовый вызов скорой помощи, школа ответственного отцовства, современная пренатальная диагностика, которая предоставляет наиболее точную и исчерпывающую информацию о здоровье будущего ребенка.

Специалисты мирового уровня

Чтобы минимизировать риски для здоровья матери и ребенка во время беременности, нужно доверить ее ведения врачам-профессионалам, которые имеют не только опыт и современное медицинское оборудование, но и придерживаются международных стандартов. В женских консультациях роддома "Лелека" в Пуще-Водице и на Печерске работают УЗИ-специалисты по пренатальной диагностике, акушеры-гинекологи, аккредитованы специализированной организацией The Fetal Medicine Foundation и являются образцовыми в проведении пренатальной диагностики.

Финансовая защита

Все беременные, которые становятся на наблюдение в женских консультациях родильного дома "Лелека" до 20 недель, получают страховой полис "Защищенная беременность", включающий много пунктов, один из которых позволяет финансировать за счет страховых средств выхаживание преждевременно рождённых детей.

Онлайн – контроль

Другой фактор, который упрощает ведение беременности, - контроль состояния плода дистанционно. Врачи могут наблюдать за состоянием плода, не вызывая роженицу на консультацию, а только выдав ей устройство Sens4Baby,

и таким образом контролировать все жизненно важные показатели через сеть интернет. Прибор позволяет оценивать частоту и ритм сердечных сокращений нерожденного ребенка с помощью ультразвука, пульс беременной женщины, тонус матки и наличие маточных сокращений.

Мобильное приложение

Очень удобным является наличие у каждой беременной женщины, наблюдается в женских консультациях родильного дома "Лелека", доступа к мобильному приложению, в котором она может просматривать результаты своих анализов, время запланированных визитов к врачам, сдачи анализов и занятия в школе ответственного отцовства, консультативные заключения врачей и протоколы УЗ-диагностик.

Как за 4,5 года в "Лелеке" родилось 8000 детей?

Ответ прост - профессионалы своего дела построили роддом, специалисты которого работают по высоким стандартам в области здравоохранения.

Рождение ребенка в стенах роддома "Лелека" для родителей - это праздник, а не время беспокойства и ограничений. Таким и должен быть частный роддом в Киеве.

Новейшее медицинское оборудование, качественный сервис, профессиональная команда, комфортные условия и общие ценности с пациентами сделали роддом лучшим примером медицинского учреждения в Украине не только внешне, но и в цифрах. На роды в Лелеку едут пациенты со всех уголков Украины.