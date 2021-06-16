Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство продлит карантин в стране до конца лета. При этом ограничения будут ослаблены.

Об этом глава правительства сказал в ходе заседания Кабинета министров в среду, 16 июня.

"Кабмин сегодня официально продлит карантин до 31 августа", - сказал Шмыгаль

Однако, по словам премьер-министра, карантинные ограничения снова будут ослаблены.

Напомним, в Украине действую правила адаптивного карантина. 9 июня, вся Украина стала соответствовать переходу в "зеленую" зону эпидемической опасности. Какие правила действуют в этой зоне подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что в июне Кабинет министров Украины смягчил карантинные ограничения. Кафе и ресторанам разрешили работать круглосуточно, проведение концертов и массовых мероприятий позволяется при заполняемости 2/3 зала.

Между тем, согласно данным на 16 июня за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 045 новых случаев коронавируса. Выздоровели за последние сутки 4 802 человека.