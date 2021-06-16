В среду, 16 июня, президент России Владимир Путин прибыл в Женеву, где пройдут его переговоры с американским коллегой Джо Байденом.

Напомним, президенты России и США встретятся в особняке XVIII века под название Villa La Grange, в окружении живописного парка и Женевского озера.

Начало переговоров в 14:00 по киевскому времени. Они продлятся около пяти часов. При этом в ходе переговоров будет происходить смена форматов: переговоры запланированы из трех частей - беседа в узком составе, в расширенном, перерыв и продолжение переговоров.

Среди тем, которые будут обсуждать президенты: Украина, Сирия, Ливия, Нагорный Карабах, Афганистан, стратегическая стабильность, пандемия, киберпреступность, климат, Арктика.

После окончания встречи Путин и Байден по отдельности дадут брифинги и ответят на вопросы журналистов. В зависимости от достигнутых договоренностей может быть выпущено совместное заявление.

Также мы рассказывали, что Байден прилетел в Женеву вчера, 15 июня.

"Страна" ведет хронику событий встречи политиков в Женеве в обновляемом материале.