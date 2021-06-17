"Страна" спросила у депутатов, какую сумму денег они тратят на свой гардероб.

Опрос опубликован в Tiktok "Страны"

Депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала, что ежемесячно одежда обходится ей около 10 тысяч грн.

“Немного. Если брать в ежемесячном измерении — около 10 тысяч гривен", — поделилась Верещук.

А вот ее коллега по фракции Михаил Радуцкий решил не называть конкретную сумму.

"Столько, сколько мне позволяют мои доходы", — заверил Радуцкий.

Народный избранник Виктор Мялык утверждает, что обновлением его гардероба занимается не он, а жена.

"Мне жена покупает, я не знаю", — сообщил он.

Депутат фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая отметила, что обычно тратит несколько тысяч гривен месяц.

"Бывает две, три тысячи гривен в месяц, а может быть и 500 грн в месяц. Это зависит от обновлений в магазинах", — сказала Безуглая.

А вот депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что последний костюм он покупал полгода назад – тода он обошелся нардепу в 500 долларов.

"Честно говоря, даже не помню. Полгода назад покупал костюм, приблизительно 500 долларов", — отмечает он.

Глава фракции "Голос" Вячеслав Железняк рассказал, где покупает вещи, а также назвал конкретную стоимость последнего приобретённого костюма.

"Примерно 10-15 тысяч гривен. Последний костюм я покупал за 7500 тысяч гривен в "ЛавинаМолл", — утверждает Железняк.

Александр Качура, депутат фракции "Слуга народа", сказал, что основную часть гардероба он купил, когда был адвокатом, поэтому сейчас портные только перешивают его костюмы.

"На одежду я не трачу ничего, потому что когда я был адвокатом, нашил себе разных костюмов, теперь только перешиваю их. Костюм стоит примерно 15 тысяч гривен. У меня есть портной, я покупаю материал. Сейчас есть три-четыре костюма, в том числе этот костюм, их срок службы минимум 7 лет", — рассказал Качура.

Его коллега по фракции Елизавета Богуцкая утверждает, что одевается недорого, а на люксовые магазины ей попросту не хватает средств.

"Не считала, но одеваюсь недорого. В бутики не захожу, и в большие брендовые магазины тоже, у меня на это не хватает средств. Возможно, 5 тысяч гривен ч месяц — это максимально", — поделилась Богуцкая.

Галина Янченко депутат фракции "Слуга народа", уклонилась от точного ответа, объяснив, что она не любит тратить время на шоппинг.

"У меня бывают месяцы, когда я вообще ничего не трачу. У меня немного времени, я не любитель шоппинга, поэтому покупаю я что-то раз в год, два" — заявила Янченко.

Народный избранник от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев утвержадет, что не занимается покупкой одежды лично, поэтому сумму не назвал.

"Я даже не знаю, мне покупает жена", — сказал Гетманцев.

Более ответственно к тратам на одежду подходит "Слуга народа" Юрий Камельчук. Нардеп заявил, что в среднем у него подсчитан даже годовой бюджет трат на шопинг.

"Не больше 3 тысяч гривен в месяц все выходит", — рассказал Камельчук.

А вот его коллега по фракции Артем Черноморов ответил лаконично.

"Я никогда не считал", — утверждает нардеп.

Депутат фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец назвал сумму, которая з превышает прожиточный минимум украинцев.

"Больше 15 тысяч гривен", — подытожил Мотовиловец.

Напомним, 15 июня в Tiktok "Страны" появилось видео, где депутаты рассказали, какой должна быть достойная зарплата украинцев

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