Пока в Украине строят прогнозы один страшнее другого о последствиях введения в строй "Северного потока-2", в самой ближайшей перспективе от него проигрывает Беларусь.

На днях был опубликован контракт российской компании с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" на транзит газа в Европу в 2021 году. Об этом пишет "Спутник Беларусь".

Согласно документу, задание для белорусской "дочки" "Газпрома" на транспортировку газа на 2021 год в Западную Европу в четвертом квартале уменьшится на 80% (до 1,923 млрд кубов в сравнение с 9,183 млрд во втором квартале).

Главной причиной называется запуск "Северного потока-2", который является прямым конкурентом именно белорусской трубе (Ямал-Западная Европа), так как будет поставлять газ примерно в тот же регион - север Германии, но только гораздо дешевле по транспортировке.

В то же время по Украине "Газпром" транзит уменьшить не сможет, так как связан до 2024 года контрактом, по которому должен прокачивать как минимум 40 млрд кубов ежегодно.

Да и через Украину газ поставляется в южную и центральную Европу, что позволяет достаточно выгодно поделить потребителей с "Северным потоком-2".

"К слову, это же означает, что далеко не факт, что "Газпром" откажется от прокачки через Украину и после 2024 года. Если условия окажутся более выгодными, чем по прокачке через Беларусь.

Конечно, для этого нужно будет говорить с Газпромом, а не угрожать ему миллиардными исками или просто посылать на три буквы. Но это уже несколько иная история", - объясняет происходящее телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, "Северный поток - 2" мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достраивает "Северный поток - 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. Морская часть первой нитки российского газопровода технически завершена. В России готовятся запустить "Северный поток-2" до конца года.

Также мы сообщали, что Украина назвала основным условием для запуска "Северного потока-2", деоккупацию ее территорий и энергобезопасность страны.