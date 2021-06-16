Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине откроют русские школы при условии, если в городах России появятся украинские.

Об этом Зеленский сказал в интервью иностранным СМИ, текст которого 16 июня обнародовала пресс-служба Офиса президента.

Зеленский заявил, что в РФ обсуждают вопросы о русском языке в Украине, в том числе - об использовании его в школах. По мнению главы государства, российские власти, если их интересует этот вопрос, также должны обеспечить возможность получать в РФ образование на украинском.

"Меня спрашивают: как решить вопрос со школами, с языками? Я говорю – надо просто уважать друг друга, и все будет нормально. У нас много разных частных школ – английские, хотят (открыть – Ред.) венгерские. Частные – пожалуйста. Чтобы государство поддерживало – мы поддерживаем украинскую школу, это логично. А хотите русскую школу – давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живет. Это называется "повага", - сказал Зеленский.

Заявление прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны":

"На самом деле это называется не "повага".

Это называется манипуляция. В России нет такого числа украиноязычного населения, чтобы открывать повсеместно школы. В тоже время в Украине русскоязычны целые регионы.

И там нет возможности учиться на русском языке", - пишет телеграм-канал.

Напомним, в конце апреля 2021 года мовный омбудсмен Тарас Креминь заявил, что за год в Украине было ликвидировано около 300 школ и более 6000 классов с обучением на русском языке.

Также мы писали о том, что в начале прошлого года Верховная Рада приняла законопроект о среднем образовании. В документе говорится, что учиться на русском языке можно будет только в детсадах и начальных классах.