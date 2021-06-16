Сегодня верующие Украинской православной церкви решили объявить одноимённый интернет-флешмоб в ответ на комментарий Владимира Зеленского о молитвенном стоянии прихожан, в котором президент назвал протестующих верующих "бабушками в кепочках ОПЗЖ".

Об этом сообщают в Телеграм-канале "Миряне".

"Учитывая, что президент Зеленский так дистанцировался от вопросов Церкви, не увидел сегодня 20000 мирян УПЦ разного возраста, а лишь "бабуль в желтых кепочках ОПЗЖ", нам нужна ваша помощь. Чтобы помочь ему увидеть очевидное. Итак, флешмоб! Давайте все вместе пойдем на страницу Зеленского в Facebook и набросаем туда ссылки, видео и фото молитвенного стояния с хэштегом #бабули_в_кепочках и #желтые_кепочки + призываем внимательно присмотреться и извиниться перед тысячами верующих УПЦ", - говорится в сообщении.

Помимо этого, организаторы канала призывают участников публиковать фото с молитвенного стояния на своей странице Facebook и в комментариях на странице президента с такими просьбами: "Владимир Александрович, найдите здесь бабулю в желтой кепочке" или "Я тоже бабуля в желтой кепочке".

Напомним, 15 июня под стенами Верховной Рады верующие УПЦ передали народным депутатам обращение с призывом остановить гонения на Украинскую православную церковь и законопроекты, которые должны отменить дискриминирующие УПЦ законы.

По мнению президента Владимира Зеленского, митинг был якобы "заказным" и он связал его проведение с ОПЗЖ, назвав пришедших на митинг УПЦ людей "бабушками в кепочках ОПЗЖ".