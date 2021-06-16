В так называемой "ЛНР" заявили, что Вооружённые силы Украины стянули бронетехнику и вооружение в жилые районы недалеко от линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Народной милиции ЛНР" со ссылкой на сводку, по состоянию на среду, 16 июня.

"Несмотря на отсутствие обстрелов со стороны украинских боевиков, противник в нарушение третьего пункта дополнительных мер, продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении.

По данным "правоохранительного органа" речь идет о бронетранспортерах МТ-ЛБ и БТР-70, а также разведывательно-дозорных машинах БРДМ-2.

В "ЛНР" добавили, что техника была замечена в поселке Петровка и городе Попасная.

Напомним, в начале июня в "ЛНР" обвинили Вооружённые силы Украины в обстреле школы и детского сада в городе Золотое-5.

Несколько дней назад в Луганске заявили, что диверсионная группа отдельного центра ВСУ специальных операций "Запад" напала на наблюдательный пост "Народной милиции" в районе населенного пункта Голубовское и убила пятерых "ополченцев". Кроме того, в "ЛНР" обвинили Киев в целенаправленной дестабилизации обстановки в регионе и связали действия ВСУ с посещением 8-9 июня президентом Украины Зеленским зоны вооруженного конфликта, где он заявил о готовности ВСУ к разрешению конфликта на Донбассе силовым путем.