В Офисе президента сделали ремонт. Одна из стен кабинета, в котором Владимир Зеленский давал интервью иностранному СМИ, стала "зелёной". Буквально: от пола до потолка на стене растут тропические растения.

"Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями, я не оговорился. Искусственные папоротники и другие растения тихоокеанского региона напоминали мне сцены театра кукол, постановки "Остров сокровищ" или "Пираты Карибского моря", - рассказал фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий, который записывал интервью с президентом в этом кабинете.

"Страна" обратилась в несколько флористических магазинов столицы и выяснила, в какую сумму могла обойтись президенту такая "живая" стена.

В украинской компании Wgwroofs, которая занимается озеленением помещений "под колюч", "Стране" сообщили, что цена дизайна стены с живыми растениями зависит от квадратуры.

"Начальная цена стабилизированных цветов (не требуют ухода и полива: папоротник) - от 550 евро за кв. метр, живые цветы (с поливом, специальные растительные блоки) - стоимость от 750 евро за кв. метр", - объяснила сотрудница.

В студии фитодизайна "Флорен" "Стране" рассказали, что стоимость "зелёного" панно, как у президента, будет зависеть от наполнения: чем больше растений – тем стоимость выше.

"Приблизительная цена за стабилизированный мох - 280-300 евро за кв. метр, но все зависит от наполнения: чем больше растений вы выберете, тем дороже обойдётся "зелёная" стена. Живой (нестабилизированный) папоротник стоит 500-550 евро за кв. метр. Все зависит от системы полива, размера стены и прочих технических моментов", - уточнил работник.

В компании "зеленых" стен Mini-svit добавили, что озеленение нестаблизированными (живыми, требующими ухода) растениями обойдется заказчику в 700-750 долларов за кв. метр.

"За стабилизированный мох выходит от 3,5 тыс. грн за кв. метр. Нестабилизированный зависит от автополива: если с автополивом - приблизительно 700-750 долларов за кв. метр. Если нестабилизированный папоротник - то это примерно 700 долларов за кв. метр", - говорят в фирме.

Там "Стране" также предложили примерный просчёт стоимости подобного "живого" панно, как в Офисе президента, из плоского мха и папоротника - 78 тысяч гривен (2800 долларов) за оформление 7,5 кв. м стены. Это примерно соответствует площади стены в Офисе президента, судя по опубликованным фото.

Даже если эта "зелёная" стена - размером приблизительно в 6 кв. метров (в высоту около 2-2,5 метра, в ширину - около 3 метра), стоимость все равно немаленькая. Если в среднем столичные флористические магазины выставляют цену 500 евро за кв. метр, то установка подобного панно обошлась как минимум в 3 тысячи евро (98 тысяч гривен).

В Офисе президента "Стране" отказались называть точную стоимость установки "зелёной" стены. Сославшись на то, что ремонт ещё не закончен.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Стране" отметил, что скандал из-за "живой стены" возник из ничего.

"Если кратко, то это совсем не кабинет Президента, и совсем не искусственные цветы на стенах. Скорее, это история про банальный непрофессионализм отдельных представителей масс/медиа. Так вот, умение некоторых наших медийщиков создать скандал из ничего достигает уже почти уровня искусства. Но "джунгли в кабинете президента" – это наверное самый странный из таких скандалов. Кабинет президента все неоднократно видели – там ничего не менялось со времени предыдущих глав государств, которые наполнили эти помещения тяжёлым стилем с обилием золота и камня. Другие помещения Офиса президента тоже известны – там доминирует канцелярский стиль, оставшийся ещё с советских времён. Сейчас у государства нет денег на капитальный ремонт и обновление всего здания, поэтому сохраняются и элементы 1990-х – 2000-х, и, увы, старая канцелярщина в оформлении", - заявил Подоляк.

Он уточнил, что "зелёная" стена появилась не в кабинете Зеленского, а в аналитическом айти-подразделении Офиса президента на 6-м этаже.

"Абсолютно понятно, что со временем возникают новые задачи – например, по организации работы аналитических айти-подразделений Офиса президента. И поэтому для работы, прежде всего, айтишников сейчас создаётся специальное рабочее пространство на шестом этаже Офиса президента. Именно там и общался президент с представителями иностранных СМИ, и именно из-за этого помещения раздут странный скандал. Если кто-то считает, что айтишникам лучше работается в помещениях с позолотой или в кабинетах, где мог бы позаседать ЦК КПУ, то сами они так не думают. Пространство, кстати, только формируется. Когда все будет закончено, то мы проведём соответствующую презентацию и отчитаемся о соответствующих затратах, естественно», - сообщил «Стране» Подоляк. Добавив, что скандал «раздут на пустом месте", - сказал Подоляк.

Зеленая стена в офисе Зе. Фото: Ефрем Лукацкий

Напомним, для приемов Владимира Зеленского закупили вазы по 7 тысяч и подсвечники по 5 тысяч грн.

Также сообщалось, что на капитальный ремонт Крещатика потратят более 700 млн грн.