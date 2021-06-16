После подсчета всех голосов на президентских выборах в Перу лидирует кандидат от социалистов, школьный учитель Педро Кастильо, немного опережая свою консервативную соперницу Кейко Фухимори. По результатам голосования, Фухимори получила 49,875% голосов, а Кастильо - 50,125%. Разница - всего лишь 0,25%. Об этом сообщает Reuters.

Несмотря на то, что Фухимори пока не намерена сдаваться, обвиняет Кастильо в мошенничестве и воровстве голосов, а также пытается аннулировать часть результатов, лидер президентской гонки уже возвестил в соцсети о "начале нового времени".

"Новое время началось. Миллионы перуанцев встали на защиту своего достоинства и справедливости. Спасибо народам всего Перу, которые в силу своего разнообразия и исторической силы оказали мне доверие. Мое правительство будет для всех граждан", - написал Кастильо в Тwitter.

По данным международных наблюдателей, выборы были прозрачными и нет никаких доказательств фальсификаций.

Известно, что Педро Кастильо - член левой партии "Свободное Перу", который до недавнего времени был учителем начальной школы. Политический новичок и получил широкую поддержку широких масс за обещания переписать конституцию и перераспределить горнодобывающие богатства (Перу является второй страной мира по добыче меди).

Напомним, 1 октября 2019 года в Перу президент Мартин Вискарра распустил парламент, а тот объявил, что отстраняет его от власти из-за обвинений в коррупции. Руководство страной временно перешло к спикеру Конгресса Мануэлю Мерино де Ламе. В ходе протестов два человека погибли и около 100 пострадали при столкновениях с полицией.

Ранее "Страна" писала о том, что в Перу три десятка человек отравились и больше половины из них умерли, пытаясь спастись от коронавируса с помощью алкоголя.