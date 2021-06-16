Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул президента РФ Владимира Путина в том, что он, рассуждая о возможной встрече с ним, заявил о желании обсуждать двусторонние отношения, а не Донбасс. Также Зеленский заявил, что, по его мнению, его встреча с Путиным неизбежна.

Об этом он сказал в интервью иностранным СМИ, текст которого опубликовала пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский, заговорив о Путине, перешел на русский язык. Президент Украины упрекнул российского коллегу в том, что он хочет понимать повестку дня их возможных переговоров.

"Мы все недавно слышали, что говорит президент РФ.... "Я за встречу с Украиной, но только мы должны понимать адженду (повестку дня, – Ред.). Но про что говорить? У нас есть двусторонние вопросы и так далее". Я считаю, что это такой сигнал людям в России или западному миру – мол, я-то за. Но мы ведь с вами понимаем – честно говоря, какая адженда? Выйди на улицу у нас, я думаю, что и в России, и все точно знают, что происходит. Все четко понимают – есть война, она на Донбассе. Все понимают, кто оккупировал Крым, все понимают, кто помогает сепаратистам", - сказал Зеленский.

По его мнению, и у Киева, и у Москвы может быть множество разных вопросов касательно двусторонних отношений, но обсуждать, прежде всего, нужно завершение войны на Донбассе.

"Вам любой человек, какая бы у него ни была позиция, среди русских людей скажет: а сколько можно уже воевать? У нас же была история, у нас же "деды воевали"... Все знают, в чем адженда. У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали", - сказал Владимир Зеленский.

По его мнению, обсуждение повестки дня возможной встречи может свидетельствовать о нежелании закончить войну.

"А когда люди этого не хотят, а прямо сказать не могут (я не знаю, с чем это связано), то начинают говорить: нужна адженда, "двусторонние отношения". Мы знаем, как мы раньше ездили друг к другу и как сейчас это не происходит. Мы знаем, какой у нас был товарооборот, а сейчас он в разы уменьшился. Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму. Какая адженда?", - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, российская сторона оттягивает его встречу с Путиным, однако она все равно состоится.

"Я считаю, что наша встреча с президентом России неизбежна. Только если он не хочет ничего заканчивать, встречи не будет. Других причин, я считаю, нет. Поэтому будем надеяться, что в ближайшее время мы получим даты, адженду и сроки, что немаловажно", - сказал президент Украины.

Напомним, возможная встреча Зеленского и Путина обсуждается еще с апреля. Президент Украины в своем видеообращении 20 апреля предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса.

После этого Путин заявил, что если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, руководство Украины должно встречаться с руководителями "ЛДНР". "Если же Зеленский хочет обсудить вопросы двусторонних отношений, то мы готовы принять его в Москве в любое удобное для него время", - заявил Путин.

"Страна" писала о том, что в середине июня в Кремле заявили, что нет подвижек по организации встречи Путина и Зеленского.