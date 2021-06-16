Кабмин 16 июня традиционно начался с карантинной темы. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что вся Украин сейчас - в зеленой зоне, но расслабляться не следует. Для Минздрав это время для «передышки» и перегрузки всей системы здравоохранения перед новой волной.

Тем не менее, карантин в Украине официально продлили до 31 августа. Но со смягчениями. Так, не нужно будет проходить самоизоляцию с регистрацией в приложении "Дия". За этом время само приложение будет обновлено. Также семейный врачи смогут выдать справки о вакцинации в упрощенном режиме.

Что касается самой вакцинации, то Денис Шмыгаль заявил, что нужно наращивать количество пунктов вакцинации и темпы вакцинации. Тем более, что, по его словам, желающих привиться становится все больше. В самих вакцинах недостатка не будет, - заверил Шмыгаль. В этом году ожидается 40 млн доз, часть партий оплачена, по части -вносятся авансы.

Разбирались, что принял Кабмин 16 июня.

Деньги с евроблях - на ковид и вакцины

Стало известно, куда потратят деньги со льготной растаможки евроблях, которая начала работать с 15 июня.

Кабмин согласовал законопроект, который вносит изменения в доходную и расходную часть бюджета на этот год, а также финансирование за статьей "Мероприятия по предотвращению и распространению COVID-19, а также вакцинации от указанной болезни".

Другими словами, создается аналог ковидного фонда, который был в прошлом году, но вот в бюджете -2021 его не предусмотрели. Предполагалось, что потребности по ковиду будут финансироваться из общих затрат на здравоохранение, которые в этом году увеличили.

Но уже сейчас очевидно, что денег не хватает. Кабмин "одолжил" 6 млрд на вакцины с программы медгарантий. Половину уже вернули, но даже несмотря на это НСЗУ может растянуть средства максимум до осени. Поэтому "перехватить" оттуда на дополнительную закупку вакцин или противоэпидемические мероприятия (а коронавирус никуда не делся, хотя на данный момент ситуация и стабилизировалась) уже не получится.

Финансировать ковидные потребности планируется за счет евробляхеров.

С 15 июня начинает действовать закон о льготной растаможке авто на иностранных номерах. По оценкам Государственной таможенной службы, только в прошлом году было завезено больше 38 тысяч евроблях. Всего же их, как считают эксперты, несколько сотен тысяч.

За счет акциза на транспортные средства бюджет планируют пополнить более чем на 1,14 млрд гривен, за счет НДС - на 230 млн.

Еще 63,7 млн гривен должны дать штрафы, которые будут платить владельцы авто за нарушение условий временного въезда.

Всего доходы специального фонда бюджета должны увеличиться на 1,43 млрд.

Льготы для общественников и "народная демократия"

Правительство одобрило проект указа президента "О национальной стратегии развития гражданского общества в Украине на 2021-2026 годы".

Стоит отметить, что подобная стратегия у нас уже была. Она действовала с 2016 по 2020 годы. Но, как указано в пояснительной записке, сроки ее действия истекли, а проблемы с гражданским обществом в Украине остались.

Другими словами, как и в случае со многими подобными стратегиями, ощутимого эффекта она не дала.

Поэтому утвердили новую. Документ достаточно обширный, но конкретики в нем немного. Указано, что государственная политика в каждой сфере должна базироваться на принципе: «никаких решени й для гражданского общества без гражданского общества», то есть, декларируется привлечение общественности к обсуждению важных проблем.

Одним из показателей эффективности построения гражданского общества в Стратегии называется создание как можно большего числа разного рода общественных организаций. Также общественников планируется привлекать к сотрудничеству с государством и бизнесом, благотворительной деятельности.

Отдельный вопрос, на котором акцентируется внимание - "диверсификация источников получениями институтами гражданского общества финансовой поддержки". В документе не расшифровывается, что именно имеется в виду, и как будут проверять бухгалтерию общественников. Указано лишь, что граждане могут вносить членские взносы в такие структуры, также общественники смогут предоставлять платные услуги. Но не секрет, что многие структуры сидят на западных грантах и по-сути лоббируют интересы своих спонсоров.

Будет ли как-то решаться этот вопрос, в Стратегии не указано. Но отмечается, что общественные организации могут получить специальные условия по оплате аренды и коммуналки. Планируется разработать рекомендации на этот счет.

Отдельно в Стратегии говорится о более широком допуске на заседания органов местной власти представителей территориальных общин, усовершенствовании процедуры подачи петиций, расширении перечня публичных данных и пр.

Налоговый обмен

Кабмин утвердил порядок обмена информацией между органами, которые взыскивают средства в бюджет и местными властями.

Идти этот обмен будет через систему управления, планирования и выполнения бюджетов Logica, распорядителем которой является Минфин

Указано, что Государственная налоговая служба будет передавать до 10 числа каждого месяца в систему Logica данные о суммах начисленных и уплаченных налогов, налоговых долгов, льготах и пр. Казначейство будет "сливать" в систему информацию по своей части.

Местные органы должны будут размещать в системе данные по земельному налогу, недвижимости, ставкам туристического сбора, на паркинги, транспортный налог, по единому налогу для ФОПов и пр.

Также все пользователи единой системы смогут оперативно получать информацию по электронным запросам.

То есть, обмен данными по налогообложению должен стать более оперативным и максимально полным. Что сужает поле для маневра для налогоплательщиков. Шансов, что налоговики что-то "пропустят", становится все меньше.

Земельные проверки

В целом разного рода проверок в Украине становится все больше. Сегодня Кабмин принял постановление о еще одной такой проверке. В этот раз речь идет о претендентах на земельные участки сельскохозяйственного назначения и их действующих собственниках. Документ является еще одним подзаконным актом в пакете законодательства к открытию рынка хмели с 1 июля.

Правительство утвердило порядок такой верификации. Что будут проверять? В списке обязательных данных, которые должен будет выяснить нотариус перед заверением сделки по купле-продажи земли, - информация о личности покупателя, конечном бенефициаре юрлица, наличии или отсутсвие санкций. Также нужно будет проверять не фигурирует ли покупатель в списке лиц, связанных с террористической деятельностью, а также сколько у него уже есть земли.

По итогам такой проверки нотариус должен будет составить протокол с резюме - отвечает ли претендент на землю "проходным" критериям. Проверять эту информацию будет госорган, осуществляющий контроль за оборотом земель, а, в случае нарушения несоответствий, будут готовится судебные иски по конфискации земли.

То есть, даже если сделка купли-продажи земли уже будет совершена, ее могут отменить, а участок забрать по суду.

Фиксация нарушений ПДД

Кабмин подкорректировал свое постановление о фиксации нарушение правил дорожного движения в автоматическом режиме от 2019 года. Речь идет о документе, который легализировал камеры фиксации нарушений.

В постановление внесли несколько изменений, в частности, прописали базу терминологии, внесли дополнения касательно габаритно-весового контроля и параметров фотографирования номерных знаков прицепов и полуприцепов и т.д. То есть, основные нововведения направлены на автоматическую фиксацию нарушения габаритно-весового контроля. До недавнего времени камеры таких нарушений «не видели». Их в ручном режиме выявляла "Укртрансбезопасность", причем о масштабах коррупции контролеров ходят легенды. Водители рассказывают, что, к примеру, на указанной АЗС нужно было покупать кофе за 500-1000 гривен, и предъявлять проверяющим "специальный" стаканчик.

Оборонка по стандартам НАТО

Похоже, власти готовятся к масштабным закупкам по оборонке. Кабмин принял сразу два постановления на эту тему. Первое - о порядке маркетингового исследования рынка товаров оборонного назначения (в первую очередь, предложений иностранных поставщиков). Второе - о создании органа по государственному гарантированию качества. Таковым станет Минобороны. Оно должно контролировать оборонные закупки на предмет качества "по стандартам НАТО".

Все дипломы в одной базе

В Украине будет создан электронный Реестр квалификаций. Соответсвующее решение принял Кабмин.

В Реестре будет вестись учет всех сертификатов, присвоенных и подтверждённых профессиональных квалификаций, а также экспертов по аккредитации квалификационных центров. Другими словами, сделать карьеру с "липовым" дипломом или сертификатом теперь станет сложнее - документы можно будет оперативно проверить. Администрировать реестр будет Национальное агентство квалификаций. На создание и работу реестра планируется привлечь средства из госбюджета, а также гранты и международную донорскую помощь. Какая именно сумма может понадобиться, в пояснительной записке к документу не указано.

Иностранных студентов проверят

В Украине запускается эксперимент по приему на учебу в вузы или стажировку иностранцев и лиц без гражданства через Единую межведомственную информационную систему. Эксперимент будут курировать Министерство цифровой трансформации и Министерство образования, а продлиться от два года.

Как указано в пояснительной записке, эксперимент должен решить главную проблему с иностранными студентами - сейчас многие приезжают в Украину, якобы, на подготовительные курсы и или учебу по специальной визе, но на самом деле не учатся, а незаконно остаются на территории страны. Еще одна проблема - вузы сами дают иностранцам "левые" справки об учебе, на основании которых те оформляют разрешения на временное проживание.

Ожидается, что если вся информация по иностранным студентам будет идти через общую электронную базу, таких нарушений удастся избежать.

"Осторожно! Мины!"

Кабмин утвердил новые дорожные знаки, обозначающие опасность, связанную с минами и взрывчатыми веществами.

Размер такого информационного щита должен составлять 70 на 140 сантиметров. Оформление следующее - на белом фоне в центре красный квадрат с черепом и скрещенными костями и предупреждением "Внимание! Мины" или "Осторожно! Мины!".

Также на щите должно быть предупреждение "Не покидайте дорогу! Территория вдоль дороги заминирована!" А также информация, куда нужно сообщать в случае опасности - по номеру 101.

По схеме Витренко

Главу "Укрпочты" не будут выбирать на конкурсе, как это прописано для всех госкомпаний.

Соответствующее решение утвердил Кабмин. Как указано в пояснительной записке, проведение конкурса и установление его результатов займут не меньше полугода, а в течение этого времени будет неопределенность и кандидатурой, что может поставить под угрозу стратегическую инвестпрограмму на 100 млн евро и в целом дестабилизировать "Укрпочту". Отметим, что без конкурса сейчас идет назначение также главы "Нафтогаза", "Укроборонпрома", Государственного космического агентства и др.

Безопасность полетов

Кабмин утвердил государственную программу по безопасности полетов. Как указано в пояснительной записке, внутренние регламенты согласовываются с директивами ЕС.

В частности, будут реализованы положения Европейского регионального плана по безопасности полетов. Она предусматривает оценку безопасности полетов на основании качества выполнения авиационных работ, более тщательные расследования авиа-событий и инцидентов, повышение уровня культуры в гражданской авиации и пр.

Требования по безопасности полетов будут касаться не только крупных авиакомпаний, но и учебных центров, организаций по техническому обслуживанию самолетов, эксплуатантов самолетов и вертолетов, осуществляющих международные коммерческие перевозки и др.

План по НАТО

Хотя перспективы присоединения Украины к НАТО пока выглядят достаточно туманными, Кабмин утвердил специальный план по подготовке нашей страны к членству в НАТО.

Стоит отметить, что программа под эгидой Комиссии Украина-НАТО была утверждена еще в феврале этого года, а в мае она прошла все необходимые этапы согласования, в том числе, в ОП.

План достаточно обширный, к распоряжению Кабмина прилагается 10 дополнений с конкретными мероприятиями, которые планируется провести.

Среди них, в частности, проведение обучения госслужащих по вопросам евроатлантической интеграции, "разработка стратегических наративов по информированию общественности по вопросам евроатлантической интеграции", проведение разъяснительной работы среди личного состава в вооруженных силах.

Также в плане много пунктов, которые напрямую не касаются НАТО. Скажем, принятие антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы и обеспечение ее запуска, контроль ща декларациями госслужащих, мониторинг эффективности мероприятий по финансовому контролю. Также на Нацполицию и НАЗК хотят возложить функции сбора информации по нарушению законодательства по финансированию политических партий и подачи ими отчетов. В целом планов по борьбе с коррупцией - на несколько листов. Также прописана дальнейшая реформа по децентрализации, планы по информационной политике (проведение тренингов для журналистов по информбезопасности, модернизация технической базы Национальной общественной ТРК Украины, развитие инфраструктуры телерадиовещания в приграничных регионах и в зоне проведения ООС, "принятие мер" по ограничению вещания российских ТРК на территории Украины, в частности, мониторинг провайдеров).

Отдельным блоком прописан обмен с НАТО информацией о возможном выбросе радиоактивных веществ, загрязнении окружающей среды, угрозу объектам критической инфраструктуры. Также на территории Украины планируется установить базовые станции глобальных навигационных спутниковых систем.

Сумской губернатор

Кабмин провел собеседование претендента на кресло губернатора Сумской области - Дмитрия Живицкого. До недавнего времени он был первым замом министра инфраструктуры, а сейчас является внештатным советником главы Мининфраструктуры Кубракова. В министерстве Живицкий занимался в том числе "Большой стройкой".

Но Сумская область для Живицкого - не чужая. Сам он родом из Сум и одно время работал руководителем аппарата Сумской ОГА.

Живицкий также был ФОПом, работал замдиректора "Сумынефтепродукта", в 2014 году баллотировался в ВР от "Силы людей", но безуспешно.