Семеро жителей Сумской области наладили сбыт фальшивых долларов, которые не идентифицировались как подделка устройствами для проверки банкнот. Злоумышленники продавали 100-долларовые банкноты за 45% от их номинальной стоимости (то есть 45 долларов - Ред.), сообщается на сайте СБУ.

Оперативники СБУ задокументировали, что группировка действовала почти полгода, а ежемесячный объем реализованных поддельных банкнот составлял примерно $50 тысяч.

Правоохранители задержали одного из организаторов незаконной схемы по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время очередной реализации почти 35 000 поддельных долларов США.

"По предварительным данным, фигуранты наладили схему в разных регионах Украины. Организаторами были семь жителей Сумской области, большинство из которых с криминальным прошлым. Фальшивые банкноты они сбывали через личные связи, в том числе в обменных пунктах. Установлено, что подделки не идентифицируются как фальшивки устройствами для проверки банкнот", - говорится в сообщении СБУ.

Во время санкционированных обысков по месту проживания у фигурантов изъяли травматическое оружие без разрешительных документов и 400 боевых патронов.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 199 (изготовление и сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам группировки. Продолжаются следственные действия по установлению и блокировке источников поступления поддельной валюты.

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