В четверг температура воздуха в Украине поднимется до +28. Фото: "Страна"

В четверг, 17 июня, в Украине будет теплая погода, выше всего столбики термометров поднимутся в северных регионах. На юге страны, в восточных и центральных областях ожидаются грозовые дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Согласно ее прогнозу,  в Украине в течение четверга ожидается температура воздуха +24...+27 градусов, на севере столбики термометров поднимутся местами до +28. В южных регионов температура воздуха будет в пределах +20...+24 градусов.

"Циклон над Крымом и Приазовьем 17-го июня обусловит сложную погоду. В южной части, на Востоке и в центральных областях ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра и град!" - предупредила синоптик.

При этом на Западе и Севере Украины дожди будет блокировать антициклон с севера и существенные осадки маловероятны. Однако в некоторых северных и западных областях возможны локальные дожди.

В Киеве ожидается жаркая погода, температура воздуха днем +26...+28 градусов, без серьезных осадков. Но столицу может немного затронуть влажный массив с юга. В пятницу и выходные в Киеве будет сухо и солнечно.

Синоптик рассказала, что 17 июня жарче всего среди Европейских стран будет в Германии, а в столице Румынии Бухаресте, где предстоит сыграть сборной Украины по футболу, температура воздуха будет комфортной, +22...+24 градуса, возможно с дождем.

"Не успели бедные немцы оправиться после автогола игрока Хуммельса на матче Франция-Германия, как на завтра атмосфера посылает им очередное испытание", - написала Диденко.

Прогноз погоды от Натальи Диденко. Скриншот из фейсбука синоптика

Прогноз погоды от Натальи Диденко. Скриншот из фейсбука синоптика

Прогноз погоды от Натальи Диденко. Скриншот из фейсбука синоптика

Напомним, 12 июня мощный ливень за 15 минут затопил Одессу.

Также "Страна" сообщала, какой будет погода в Украине в течение лета.

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