В четверг, 17 июня, в Украине будет теплая погода, выше всего столбики термометров поднимутся в северных регионах. На юге страны, в восточных и центральных областях ожидаются грозовые дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Согласно ее прогнозу, в Украине в течение четверга ожидается температура воздуха +24...+27 градусов, на севере столбики термометров поднимутся местами до +28. В южных регионов температура воздуха будет в пределах +20...+24 градусов.

"Циклон над Крымом и Приазовьем 17-го июня обусловит сложную погоду. В южной части, на Востоке и в центральных областях ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра и град!" - предупредила синоптик.

При этом на Западе и Севере Украины дожди будет блокировать антициклон с севера и существенные осадки маловероятны. Однако в некоторых северных и западных областях возможны локальные дожди.

В Киеве ожидается жаркая погода, температура воздуха днем +26...+28 градусов, без серьезных осадков. Но столицу может немного затронуть влажный массив с юга. В пятницу и выходные в Киеве будет сухо и солнечно.

Синоптик рассказала, что 17 июня жарче всего среди Европейских стран будет в Германии, а в столице Румынии Бухаресте, где предстоит сыграть сборной Украины по футболу, температура воздуха будет комфортной, +22...+24 градуса, возможно с дождем.

"Не успели бедные немцы оправиться после автогола игрока Хуммельса на матче Франция-Германия, как на завтра атмосфера посылает им очередное испытание", - написала Диденко.

Напомним, 12 июня мощный ливень за 15 минут затопил Одессу.

Также "Страна" сообщала, какой будет погода в Украине в течение лета.