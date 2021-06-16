Украинские правоохранители вместе с коллегами из Кореи и США разоблачили в Киеве хакерскую группировку, которая атаковала корейские компании и американские университеты.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Киберпреступники распространяли вирус-шифровальщик. Ущерб, нанесенный в результате их деятельности оценивается приблизительно в $500 млн.

"По данным следствия, группа лиц, которая действует в Украине, атаковала в 2019 году вирусом-шифровальщиком "Clop" четыре корейские компании. В результате было заблокировано 810 внутренних серверов и персональных компьютеров работников", - рассказали в Офисе генпрокурора.

В этом году, по информации правоохранителей, хакеры атаковали и зашифровали персональные данные сотрудников и финансовые отчеты Медицинской школы университета Стэнфорда, университета Мэриленда и университета Калифорнии в США. За дешифрование информации они требовали выкуп в криптовалюте, а в случае неуплаты угрожали обнародовать конфиденциальные данные потерпевших.

Правоохранители провели 24 обысков в Киеве и области по месту жительства шести членов группы. Им удалось обнаружить и изъять компьютерную технику, 8 автомобилей, около $58 тысяч, 3 000 евро, более 1,5 млн грн наличных.

Сейчас продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на привлечение к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, недавно хакеры атаковали McDonald's, похитив данные клиентов, взлом заметили через неделю.

Также мы писали о том, что в Польше объявили о беспрецедентной атаке хакеров, из-за которой решили созвать закрытое заседание парламента.