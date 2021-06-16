Глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение Юрия Витренко от должности главы правления. Причиной стали предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Об этом со ссылкой на заявление Споттисвуд сообщает "Интерфакс- Украина" в среду, 16 июня.

"Я созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение председателя правления. В целях обеспечения соблюдения высоких стандартов надлежащего корпоративного управления, я считаю, что такое отстранение отвечает интересам "Нафтогаза" и Украины", - говорится в заявлении.

Заявление прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны"

"Заявлять она может все что угодно. Окончательное решение за Кабмином. Точнее - за Банковой.

А там не факт, что Витренко будут сдавать. Но теперь понятно, что Запад будет давить по этому поводу и Витренко будет непросто выстраивать отношения с американскими партнерами.

Ну, в конце концов, он всегда сможет спросить у своей мамы Натальи Витренко совета, как выстраивать отношения с другими партнёрами. Если на то будет желание", - пишет "Политика Страны"

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. После этого компанию возглавил его бывший заместитель Юрий Витренко.

Вчера Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявило о том, что решение о его назначении было незаконным и контракт должен быть расторгнут. Также сообщалось, что Минюст обжалует в суде это решение НАПК.