В китайской АЭС "Тайшань" повышен уровень радиации. Главной причиной этому является повреждение топливных стержней в первом контуре первого энергоблока. Отметим, власти Китая впервые подтвердили повышение уровня радиации на станции.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны окружающей среды Китая, пишет Global Times.

В ведомстве сообщили, что из-за изготовления топлива, транспортировки, загрузки и других неподконтрольных факторов в процессе эксплуатации энергоблоков обнаружение повреждений в небольшом количестве топливных стержней неминуемо.

"В настоящее время в процессе мониторинга фиксируется повышение уровня радиоактивности теплоносителя первого контура на 1-м энергоблоке. Однако АЭС по-прежнему стабильно работает в пределах, установленных в технических регламентах", - сказано в документе.

По данным Министерства, в первом энергоблоке насчитывается 60 тысяч топливных стержней. "По нашим оценкам, к настоящему времени повреждено около пяти стержней, таким образом доля поврежденных топливных элементов составляет менее 0,01%, что намного ниже допускаемого конструкцией показателя поврежденных топливных сборок, который составляет 0,25%", - сообщили в ведомстве.

Справка. Атомная электростанция "Тайшань" расположена в провинции Гуандун на юге КНР на побережье Южно-Китайского моря недалеко от Гонконга. Она включает два энергоблока мощностью по 1750 МВт производства французской компании Areva. Они были сданы в коммерческую эксплуатацию в 2018 и 2019 году.

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