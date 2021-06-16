Шушинская декларация, которую вчера, 15 июня, подписали президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган, предусматривает совместные действия стран в случае угрозы со стороны третьего государства.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Кроме того, в документе указано, что Азербайджан и Турция продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил.

Напомним, Шушинскую декларацию Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган подписали по итогам встречи, которую они провели в городе Шуши, находившемся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики вплоть до 2020 года.

Также мы писали о том, что 10 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев провел парад по случаю победы в войне в Карабахе. На мероприятие приезжал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он на параде в Баку заявил, что Азербайджан и Турция совместными усилиями смогут противостоять всем вызовам и угрозам.

Кроме того, сообщалось, что в середине мая премьер-министр Армении Пашинян заявил о росте агрессивности Азербайджана на границе со страной, однако Алиев это отрицал.