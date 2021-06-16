17 июня Китай планирует отправить на строящуюся орбитальную станцию экипаж из трех космонавтов. Они будут заниматься подключением и сборкой оборудования станции.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" ссылаясь на ответ представителя Китайской программы пилотируемых полетов Цзи Цимин.

По информации Цимина, старт космического корабля "Шэньчжоу-12" запланирован на четверг на 09:22 утра с космодрома "Цзюцюань" в северо-западной китайской провинции Ганьсу.

В состав экипажа входят Не Хайшэн, Тан Хунбо, уже побывавшие в космосе, а также Лю Бомин, для которого полет будет первым.

Задачами космонавтов будет сборка и подключение оборудования, доставляемого на модуль станции грузовыми кораблями.

Кроме этого, базовый модуль будущей китайской орбитальной станции был запущен в апреле текущего года, всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года.

Планируется, что на орбиту выведут два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому, запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля.

Общий вес станции после завершения ее строительства составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа.

Ранее мы писали о том, что основатель Amazon Джефф Безос отправится в космос вместе со своим братом и победителем аукциона в рамках первого космического полета Blue Origin 20 июля.

Также в этом месяце японский олигарх Юсаку Маэдзава начал трехмесячную подготовку в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звездном городке. В декабре он должен отправиться на МКС с космодрома Байконур (Казахстан) как космический турист.