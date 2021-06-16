В среду, 16 июня, послы стран-участниц Европейского Союза одобрили новые санкции в отношении 78 граждан Беларуси и семь организаций, которые причастны к принудительной посадке самолета в Минске.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter-аккаунте.

"Послы ЕС только что одобрили запреты на выдачу виз и замораживание активов 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку рейса Ryanair 23 мая. Публикация ожидается в официальном журнале ЕС 21 июня", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 мая в Минске принудительно посадили самолет, который направлялся из Афин в Вильнюс. На борту находился бывший главный редактор Телеграм-канала "НЕХТА" Роман Протасевич и его девушка, гражданка России София Сапега, их обоих задержали.

После этого страны Евросоюза официально закрыли небо для авиакомпаний из Беларуси, ряд государств, в числе которых и Украина, ограничили авиасообщение с республикой.

Также Европарламент призвал Совет Европейского Союза ввести новые персональные и секторальные санкции против Беларуси, в числе которых исключение Беларуси из системы SWIFT.