Сегодня 12-й лунный день в созвездии Скорпиона, когда удача ждет смелых и волевых людей. День будет полон энергии, поэтому затраченные силы легко восстанавливаются. Период также удачен для физических нагрузок (спортсменам и дачникам - на заметку). Сегодня мир особенно чуток к просьбам людей, поэтому можно провести день в молитвах.

Астрологи также выделяют четырех представителей зодиака, которым сегодня необходимо вернуть себе любовь к жизни, позволить отдых и наслаждения. Это касается Львов, Скорпионов, Стрельцов и Козерогов.

Лев (23.07 - 23.08)

Ваши успехи заметят коллеги и оценят вашу работу по достоинству. Наслаждайтесь комплиментами, но избегайте флирта на работе, чтобы коллеги продолжали воспринимать вас серьезно. У некоторых представителей вашего знака на первое место выйдет личная жизнь. Чувства воодушевят вас на подвиги во имя любимого человека. Поэтому откажитесь от фаталистичных мыслей, удача только в ваших руках!

Скорпион (24.10 - 22.11)

Проявите любознательность, чтобы получить важную для себя информацию. Доверяйте своей интуиции, а не пустым обещаниям остальных людей. хватайтесь за любую возможность обучения и повышения квалификации. Период для усвоения новой информации сейчас самый оптимальный. А ваш позитивный настрой и чувство юмора помогут избежать конфликтов.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Удача будет сегодня на стороне тех Стрельцов, которые всецело поглощены интеллектуальной деятельностью. Полезный совет от коллеги придется для вас весьма кстати. Старайтесь быть благодарными в ответ, меньше раздражайтесь и критикуйте окружающих. Лучше всего - протяните руку помощи, если можете быть полезными.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня новые знакомства перерастут в крепкую дружбу, а нестандартный взгляд на ситуацию поможет быстрее достичь цели. День будет благополучным для любых начинаний, переговоров, поездок и смены имиджа. Подумайте над новым хобби, которое поможет вернуть в вашу жизнь радость. Без увлечений и интересных моментов жизни депрессии вам не избежать.

В целом, день станет удачным для тех, кто сможет умерить лишние эмоции и сдержать свой бунтарский нрав. Лучше потратить силы на творчество, презентации, конкурсы, спортивные состязания. Здоровая конкуренция позволит относиться к миру намного проще и достигать небывалых ранее высот.

Также "Страна" публиковала гороскоп на эту неделю - с 21 по 27 июня - для всех знаков Зодиака. Период принесет Близнецам успех в покупках, а Львам - финансовое благополучие.

Напомним также, что вчера, 21 июня, произошло летнее солнцестояние. Это день, когда в северном полушарии начинается астрономическое лето, а еще самый длинный день в году.