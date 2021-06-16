Министр здравоохранения Словении Янез Поклукар заявил, что стране уже закончилась эпидемия коронавируса и призвал к вакцинации от Covid-19.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Министерства.

"Это маленький шаг для человека и большой шаг для европейского общества", - заявил глава Министерства здравоохранения.

В то же время, он назвал вакцинацию "ключевой общественной мерой здравоохранения" и считает, что "будущее Евросоюза основано на солидарности и сотрудничестве, и те же ценности и цели применимы к вакцинации"

📽 Minister Poklukar ob zaključku zasedanja Sveta tudi na temo zaključka epidemije: "To je majhen korak za posameznika in velik korak za evropsko družbo." ➡️➡️➡️ Več v videu: pic.twitter.com/jY42qHgaeG — Ministrstvo za zdravje (@MinZdravje) June 15, 2021

Отметим, что Словения - небольшое государство в Южной Европе, с населением, согласно данным на июль 2019 года, 2 089 310 человек.

Напомним, в мае прошлого года в Словении объявили о лучшей эпидемиологической ситуации среди европейских стран, в апреле 2020 года начали ослаблять карантин.

Однако весной 2021 года Словения снова закрывалась на локдаун.