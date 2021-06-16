В Москве, где из-за вспышки коронавируса с 16 июня ввели новые ограничения, обнаружили новую разновидность Covid-19, которая представляет собой измененный индийский штамм.

Об этом со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга сообщает "Интерфакс".

"Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве - а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский. Мы сейчас изучаем эпидэффективность "Спутника V" к этим штаммам", - заявил Гинцбург.

Отметим, что в столице РФ в последнее время растет заболеваемость коронавирусом. Утром во вторник сообщалось о 14 185 случаях заражения за сутки по всей стране, из них 6 805 пришлись на Москву.

Напомним, индийский штамм Covid-19 стремительно расползается по планете. Он был выявлен в 74 странах на планете. Вспышки заражений были подтверждены в Африке, Скандинавии, странах Тихоокеанского региона, Китае и США.

Также мы писали о том, что у индийского штамма коронавируса заметили специфические симптомы, среди которых - боли в животе и даже потеря слуха.