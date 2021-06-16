Во время процедуры тестирования на Covid-19 министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на вопрос журналистов о результатах ПЦР-теста пошутил: "Вскрытие покажет".

Такое видео с своем Телеграм-канале опубликовала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Лавров в Женеве сдал тест на коронавирус. На вопрос, какой результат, ответил: "Вскрытие покажет" Best Boss", - комментирует происходящее официальный представитель российского Министерства иностранных дел

Сегодня в Женеве проходит саммит президентов США и России. Президенты России и США встретятся в особняке XVIII века под название Villa La Grange, в окружении живописного парка и Женевского озера.

Ранее "Страна" отвечала на пять главных вопросов о предстоящем событии.

Также "Страна" сообщала, что переговоры российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом пройдут в разных форматах и продлятся около 4-5 часов.

Кроме этого, во встрече примет участие Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Также сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие во встрече Путина и Байдена