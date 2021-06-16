На военной базе в колумбийском городе Кукута произошел взрыв. Двое мужчин заехали на территорию на белом грузовике и совершили террористический акт.

Об этом сообщает Reuters.

Инцидент случился на базе, которую использовала 30-я бригада армии в северо-восточном городе у границы с Венесуэлой. Подрывники въехали на базу в белом грузовике Toyota, выдав себя за служащих.

"Мы отвергаем этот гнусный террористический акт, который имел целью напасть на солдат Колумбии", - заявил министр обороны страны Диего Молано.

В результате теракта ранения получили 36 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Одному из раненых была сделана операция, 29 госпитализированы.

Напомним, в начале года теракт в Багдаде унес жизни трех десятков человек. В столице Ирака Багдаде террористы-смертники устроили двойной взрыв на площади Таяран в центре города. Погибли 30 человек, а 73 получили ранения.

Также мы писали о том, что в Турции более 260 человек задержали по подозрению в подготовке терактов в канун Нового года. Спецоперации по предотвращению терактов проводились в 33 провинциях страны.