В Луганской области полицейские сообщили о подозрении бывшему мэру города. Причиной стало злоупотребление властью, которое, как утверждают в МВД, привело к убыткам местного бюджета в сумму 120 тыс. гривен.

Об этом сообщает МВД Украины.

"За средства местного бюджета чиновник заключил договоры о предоставлении юридических услуг. Сделал он это с нарушением требований законодательства и по личным мотивам - чтобы бесплатно получить для себя юридические услуги по представительству в судах. Такие действия городского головы принесли местному бюджету почти 120 тыс. грн убытков", - говорится в сообщении.

О ком именно идет речь - не уточняется. Но следствием занимается управление полиции в городе Лисичанск, Луганской области.

В пятницу, 11 июня, на основании собранных доказательств следователи Лисичанского отдела областного управления полиции совместно с процессуальным руководством прокуратуры области сообщили злоумышленнику о подозрении. Экс-мэру инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.



Ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Ранее мы писали о том, во Львове что правоохранители задержали должностные лица государственного предприятия Министерства обороны Украины, которые наладили коррупционную схему. Директор и и.о. главного инженеры брали "откаты", по предварительным подсчетам каждый месяц они наносили ущерб государству в размере полмиллиона гривень.

Также 14 июня в Одессе задержали руководителя подразделения Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины из-за взятки в 10 тыс. долларов США за продажу места в Государственном бюро расследований.