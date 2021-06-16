В среду, 16 июня, в Украине объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. В большинстве областей ожидаются ливни, град и сильный ветер.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Без осадков будет в среду только в западных регионах, Черниговской и Донецкой областях, а также в Крыму.

На остальной территории страны объявлен желтый уровень опасности. В Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Киевской области и в столице пройдут грозы.

В то же время, в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской и Винницкой областях ожидаются град, грозы и шкалы 15-20 метров в секунду.

Напомним, мы ранее подробно рассказывали, что 16 июня Украина будет находиться между двумя барическими образованиями - антициклоном с северо-запада и циклоном над Черным морем. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В южных и центральных областях - местами значительные дожди.

Также мы показывали видео, как мощный ливень за 15 минут затопил Одессу. На кадрах одного из них - главная улица города Дерибасовская, по которой едет на велосипеде курьер, половина колес его велосипеда не видно из-за воды.