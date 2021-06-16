В Черниговской области в городе Батурин произошел пожар после того, как в жилой дом попала молния.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы области.

Возгорание возникло 15 июня около 19:00 в хозяйстве по ул. Згурского.

"Возник пожар жилого дома (10х12 м, стены деревянные, кровля металлическая). Огнем повреждены конструктивные элементы кровли и перекрытия на площади 4 кв. м, внутренняя облицовка стен на площади 20 кв.м и имущество", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 июня в Северодонецком районе Луганской области в лесополосе обнаружили тела погибших мужчин от удара молнии.

Ранее мы также писали о том, что под Житомиром 15-летняя девочка выжила после удара молнии. В момент поражения молнией она находилась у себя дома и разговаривала по мобильному телефону. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.

После удара молнии девочку доставили в реанимационное отделение центральной больницы. Однако вскоре ее перевели в травматологическое отделение лечебного учреждения. Медики оценили состояние здоровья пострадавшей как средней степени тяжести.