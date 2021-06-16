Правоохранители разоблачили масштабную схему ввоза в Украину брендовой одежды под видом гуманитарки для уклонения от уплаты таможенных платежей.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в среду, 16 июня, в Telegram-канале.

По данным следствия, для создания якобы международной гуманитарной деятельности организаторы схемы зарегистрировали в странах Западной Европы ряд фиктивных фирм-доноров, которые якобы отправляли помощь, а в Украине - благотворительных организаций-получателей.

"В дальнейшем при перемещении товаров по территории Украины участники группы самовольно открывали опломбированные таможенниками грузовики, разгружали новые вещи - брендовая одежда, лекарственные средства и т.п., догружали бывшей в употреблении одеждой, чтобы вес соответствовал сопроводительным документам, после чего вновь опломбировали поддельными таможенными пломбами", - рассказали в Генпрокуратуре.

По предварительным подсчетам, в результате противоправных сделок государство ежемесячно недополучало десятки миллионов гривен таможенных платежей.

В рамках уголовного производства правоохранители провели девять одновременных обысков на территории Ровенской области в офисных и складских помещениях, а также по месту жительства фигурантов производства.

Было изъято более 10 тонн товаров, не растаможенных в установленном порядке, оригиналы таможенных документов, печати благотворительных организаций и иностранных компаний.

Ранее мы рассказывали, как в Одесской области налетчики украли ящик с деньгами благотворительного фонда.

Также сообщали, что в Черкассах юрист организовала схему продажи поддельных результатов ПЦР-тестов для выезда за границу.