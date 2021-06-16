Следственный комитет Беларуси направил Павлу Дурову и администрации мессенджера Telegram обращение с жалобами на каналы, признанные в республике экстремистскими. В Минске рассчитывают на "объективную оценку" со стороны компании.

Об этом сообщает "БелТА".

В СК Беларуси заявили, что с августа прошлого года "с целью оказания психологического и иного давления на представителей правоохранительного блока и государственных органов в мессенджере Telegram был создан ряд каналов, где публиковались личные данные (имена, адреса, телефоны) представителей вышеуказанных профессий". Также правоохранители пришли к выводу, что публикации сопровождались призывами к совершению насильственных действий в отношении сотрудников, их детей и близких родственников".

Поэтому Следственный комитет Беларуси направил Павлу Дурову и его команде обращение, в котором изложил свою позицию на этот счет.

"В связи с тем, что "условия использования прямо запрещают публичные призывы к насилию", а "правила применяются ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов", СК ожидает объективной оценки от Telegram Messenger Inc. направленного им обращения", - заявили с Следственном комитете.

Напомним, в мае в Минске задержали основателя одного из главных оппозиционных белорусских Telegram-каналов Романа Протасевича.

Также мы писали о том, что в конце мая Тихановская объявила о новых акциях протеста в Беларуси, людей будут координировать по чат-боту Телеграма.