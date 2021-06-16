Бывший госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал решение президента США Джо Байдена отказаться от совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом экс-госсекретарь Соединенных Штатов заявил в эфире Fox News.

Помпео считает, что нежелание проводить совместную пресс-конференцию является признаком слабости Байдена.

"Тот факт, что вы не готовы стоять в шести или восьми футах (1,8 или 2,4 метра - Ред.) от своего противника и рассказывать миру о том, о чем вы говорили, о вещах, которые вас волнуют, и почему вы заботитесь о них, показывает огромную слабость.

"Если вы не готовы просто стоять на трибуне и отвечать на вопросы прессы, которые могут быть трудными и каверзными, (...) - это огромный признак слабости", - сказал он.

Напомним, в среду, 16 июня в 14:00 по киевскому времени (в 13:00 по Женеве) начнется саммит Путина и Байдена. Мероприятие пройдет в Villa La Grange - особняке XVIII века, окруженном самым большим и красивым городским парком на берегу Женевского озера.

После встречи с президентом РФ Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию. В свою очередь в Кремле заявили, что Владимир Путин также выйдет отдельно для общения с прессой.

По данным СМИ, у Байдена не захотели проводить пресс-конференцию с Путиным из-за негативного опыта Трампа. После американский президент рассказал, почему отказался от нее, заявив, что "это не соревнование".