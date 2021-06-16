В России планируют создать единую систему видеонаблюдения, которая объединит городские камеры. На нее планируют потратить 250 млрд рублей (93 357 179 725 грн- Ред.).

Об этом сообщает "Коммерсант".

Информационная система "Национальная платформа видеонаблюдения" станет единым контуром для анализа видео со всех городских камер в стране. Идею ее создания обсуждают в правительстве.

На разработку платформы и установку "умных" камер планируется потратить 250 миллиардов рублей за пять лет.

В качестве подрядчика рассматривается компания "Национальные технологии", которая принадлежит "Ростелекому" и "Ростеху".

Напомним, в начале года в украинских электричках начали устанавливать камеры видеонаблюдения, которые позволят машинисту контролировать ситуацию в вагонах.

Также мы писали о том, что в Киеве камеры начали фотографировать неправильно припаркованные авто. Проект реализуется совместно с компанией Municipality Parking System. Для его реализации установили технические устройства – 8 устройств для фотофиксации фактов нарушения правил остановки, стоянки и парковки, 6 платежных терминалов – в каждом по 3 камеры, и 12 сенсорных датчиков, которые встроены в места парковки