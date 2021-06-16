Россия обратила внимание на слова президента США Джо Байдена, который высказал свой взгляд на вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО). При необходимости лидер РФ Владимир Путин обозначит и позицию его страны в этом вопросе.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости" в среду, 16 июня.

"Москва обратила внимание на слова Байдена о возможности вступления Украины в НАТО, при необходимости Путин обозначит позицию России", - сказал Песков.

Напомним, Джо Байден заявил, что военный конфликт на Донбассе вовсе не исключает принятие Украины в Альянс новым членом. Как писала "Страна", это очень важное заявление, потому что ранее считалось, что страны с незакрытым военным и территориальным конфликтом в Альянс не берут.

В то же время ранее президент США во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО высказал свое мнение о вступлении Украины в Североатлантический альянс и заявил, что сейчас против такого вступления, и объяснил почему. "Во-первых, надо избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, выполнить план действий", - сказал он.