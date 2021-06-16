Верховная Рада на очередном заседании 16 июня продолжит рассматривать законопроект о независимости Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания. Среди прочего, нардепы рассмотрят законы об увеличении расходов на местные и апелляционные суды, на введении авиационных правил и т.д.

Об этом речь идет в повестке дня парламента.

Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроекты о:

Независимости Нацрады по телевидению и радиовещанию (4107);

Увеличении расходов на местные и апелляционные суды (5304);

Платежных услугах (4364).



В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты о:

Разработке, принятии и введении авиационных правил (3683);

Переходе прав на земельный участок вместе с переходом прав на расположенную на нем недвижимость (5248);

Обязательном использовании жидкого биотоплива в транспортной сфере (3356-д);

страховании (5315);

Особенности предоставления электронных публичных услуг и другом (5495).

Напомним, накануне законопроект о независимости Нацрады по телевидению и радиовещанию вынесли на рассмотрение, в него хотели внести правку, в соответствии с которой индустрию предлагалось убрать из сферы действия закона об украинизации. Однако сделать этого не успели

Также на заседании 15 июня Верховная рада разблокировала подписание закона с предложениями президента Владимира Зеленского о портале сообщений о коррупционных преступлениях.