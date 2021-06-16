Пятнадцать конгрессменов от Демпартии США обратились к президенту Джо Байдену перед его встречей с российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоится сегодня, 16 июня в Женеве. Они призывают на саммите обсудить ряд вопросов - от контроля над вооружениями до изменения климата.

Об этом пишет Axios.

"В ходе этих переговоров мы надеемся, что вы (президент Байден - Ред.) определите приоритеты способов совместной работы Соединенных Штатов и России для снижения напряженности в спорных областях и сотрудничества в областях, имеющих глобальное значение.

США и Россия вместе владеют более 90% мировых ядерных боеголовок. Мы считаем, что вооруженный конфликт между Россией и США стал бы катастрофой для обеих стран, для Европы, наших союзников и для всего мира", - написала член Палаты представителей Прамила Джаяпал, глава фракции прогрессивных демократов (Congressional Progressive Caucus - Ред.) и 14 других демократов.

Эксперты также отмечают, что появление такого письма говорит о том, что "некоторые демократы хотят вернуться к внешней политике, направленной на вовлечение в сотрудничество, а не противодействие России".

Напомним, Саммит Путина и Байдена начнется 16 июня в 14:00 по киевскому времени (в 13:00 по Женеве). Мероприятие пройдет в Villa La Grange - особняке XVIII века, окруженном самым большим и красивым городским парком на берегу Женевского озера. Джо Байден днем ранее прибыл в Женеву.