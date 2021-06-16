Перед матчем Евро-2020 в Мюнхене, где Франция сыграла с Германией, активист международной экологической организации "Гринпис" пролетел над болельщиками на парашюте и благополучно приземлился на поле.

Об этом пишет и публикует соответствующие фото Telegram-канал Life shot.

На парашюте был написан слоган "Избавься от нефти! Гринпис". В этот момент команды Франции и Германии уже были готовы начинать игру.

На видео запечатлено, как активист, опасно маневрируя, проносится прямо над головами изумленных болельщиков.

Ранее мы рассказывали, как прошел матч между этими командами. Действующие чемпионы мира футболисты сборной Франции нанесли минимальное поражение команде Германии в стартовом матче группы F, которую называют "группой смерти" нынешнего турнира. Сборная Германии впервые проиграла свою стартовую игру на Евро, а сборная Франции уже шесть матчей к ряду не проигрывает Бундесмашине.

Также мы сообщали, что Сборная Украины на Евро-2020 сыграет в группе С против национальных команд Северной Македонии (17 июня в Бухаресте, начало матча в 16.00) и Австрии (21 июня в Бухаресте, начало матча в 19.00).