По состоянию на утро среды, 16 июня, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 1 045 человек.

Напомним, что вчера, 15 июня в стране было выявлено 1 014 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки выросло на 31 человека.

Умерли за отчетные сутки 78 человек (с начала эпидемии 51 847 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 4 802 человека (с начала эпидемии - 2 140 978 пациентов - Ред.).

Среди новых зараженных 46 детей и 23 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киевской области (75 человек), Харьковской области (64), Днепропетровской области (55) и Херсонской области (53).

В Киеве выявили 256 новых случаев.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве заявили о вхождении Украины в зеленую зону по коронавирусным критериям Евросоюза.

Также мы рассказывали, что в Киевской области руководители специнтерната торговали вакциной от коронавируса, выделенной государством для больных пациентов.