Сегодня, 16 июня, в Женеве состоится очень важный российско-американский саммит. Белый дом обнародовал свое расписание сегодняшних переговоров и официальных протокольных мероприятий.

Официальный старт саммита намечен на 14.00 по киевскому времени. Затем Джо Байден и Владимир Путин примут участие в совместной фотосессии с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Это произойдет в 14.25, а на переговоры стороны отправятся в 14.35.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома передает Телеграм-канал РИА Новости.



Итак вот расписание американского президента на 16 июня.

- 14.25 – Фотосессия Путина, Байдена и президента Швейцарии Ги Пармелена.

- 14.35 – Двусторонняя встреча президентов РФ и США.

- 15.55 – 1-й раунд расширенной встречи Путина и Байдена с участием делегаций.

- 17.40 – 2-й раунд расширенной встречи.

Джо Байден вылетит в Вашингтон из Женевы сразу же после окончания всех переговоров и своей итоговой пресс-конференции.

Напомним, ранее "Страна" в материале "Пять часов, которые изменят мир" ответила на пять главных вопросов о сегодняшней встрече в Женеве президентов США и России.