Саммит Путина и Байдена откроет фотосъемка с президентом Швейцарии
Сегодня, 16 июня, в Женеве состоится очень важный российско-американский саммит. Белый дом обнародовал свое расписание сегодняшних переговоров и официальных протокольных мероприятий.
Официальный старт саммита намечен на 14.00 по киевскому времени. Затем Джо Байден и Владимир Путин примут участие в совместной фотосессии с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Это произойдет в 14.25, а на переговоры стороны отправятся в 14.35.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома передает Телеграм-канал РИА Новости.
Итак вот расписание американского президента на 16 июня.
- 14.25 – Фотосессия Путина, Байдена и президента Швейцарии Ги Пармелена.
- 14.35 – Двусторонняя встреча президентов РФ и США.
- 15.55 – 1-й раунд расширенной встречи Путина и Байдена с участием делегаций.
- 17.40 – 2-й раунд расширенной встречи.
Джо Байден вылетит в Вашингтон из Женевы сразу же после окончания всех переговоров и своей итоговой пресс-конференции.
Напомним, ранее "Страна" в материале "Пять часов, которые изменят мир" ответила на пять главных вопросов о сегодняшней встрече в Женеве президентов США и России.