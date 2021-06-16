Ночью среды 16 июня хрупкое перемирие на Ближнем Востоке оказалось нарушено. После того, как новым премьером Израиля стал Нафтали Беннет ВВС страны нанесли массированный ракетный удар по сектору Газа.

Военные Израиля заявили, что объектами атаки стали "лагеря и места встреч боевиков", на которых "велась террористическая деятельность".

"Армия обороны Израиля готова ко всем возможным сценариям, включая возобновление боевых действий, перед лицом продолжающихся террористических операций из сектора Газа", - заявили в пресс-службе ЦАХАЛа как передает газета The Times of Israel.

Военные Израиля добавили, что авиаудар стал ответом на пуски с территории сектора Газа начиненных взрывчаткой воздушных шаров.

Напомним, что новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предупредил, что правительство не намерено терпеть пуски зажигательных воздушных шаров и должно принять жесткие ответные меры, равносильные реакции на ракетные пуски ХАМАС.

Нынешний авиаудар Израиля по сектору Газа стал первым после вступления силу режима прекращения огня 21 мая, последовавшего за 11-дневными боевыми действиями. С 10 по 21 мая из сектора Газа по израильской территории было пущено более 4 000 ракет. В результате ответных действий Израиля погибло более 250 палестинцев, в том числе женщины и дети, почти 2 000 получили ранения. В Израиле жертвами ракетных обстрелов стали 12 человек, около 50 были ранены.

Ранее "Страна" сообщала, что Израиль готов ударить по лидерам ХАМАС, несмотря на прекращение огня.