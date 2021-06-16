На Евро-2020 произошел любопытный и показательный случай. На предматчевой пресс-конференции перед игрой с Венгрией (Португалия выиграла встречу со счетом 3:0 - Ред.), всего лишь один жест капитана команды Португалии Криштиану Роналду нанес серьезные убытки американской компании Coca Cola.

Акции компании рухнули в цене примерно на четыре миллиарда долларов после того, как Криштиану Роналду пренебрежительно отодвинул в сторону две бутылки с колой и затем демонстративно взял в руку и поднял бутылочку с водой, четко обозначив свои предпочтения. Об этом передает испанская газета Marca.

Послание было очень ясным, и, мгновенно стало вирусным в социальных сетях, оказав влияние и на финансовый мир.

Акции Coca Cola упали с 56,10 доллара до 55,22 доллара за штуку почти сразу после жеста Роналду, что означает, что капитализация компании упала с 242 миллиардов долларов до 238 миллиардов долларов.

Фото: marca.com

Напомним, что португальская звезда является ярым сторонником здорового образа жизни и не любит газированные напитки, включая и кока-колу.

Это уже не в первый раз, когда Роналду высказывается против газированных напитков, ранее он рассказывал о том, как пытается уберечь сына от таких напитков.

"Иногда мой сын пьет кока-колу или фанту и ест чипсы, и он знает, что мне это не нравится", - заявлял Роналду.

Напомним, что Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро на своем пятом турнире после дубля в ворота Венгрии.