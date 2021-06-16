Верховный суд Словакии 15 июня отменил оправдательный приговор Специализированного уголовного суда Мариану Кочнеру и Алене Жужовой. Этих людей подозревали в том, что они были заказчиком и посредником в переговорах с киллером, убившим в феврале 2018 года журналиста Яна Куциака и его невесту Мартину Кушнирову.

Об этом сообщает сайт Aktuality.

Верховный суд вернул дело на рассмотрение Специализированному уголовному суду, который в сентябре 2020 года прекратил его из-за недостатка улик. Прокуратура требует для Кочнера и Жужовой по 25 лет лишения свободы. Между тем оба уже осуждены по другим делам и находятся в тюрьмах.

Что касается киллера, выполнившего заказ на убийство журналиста, то в апреле 2020 года его приговорили к 23 годам заключения.

Ян Куциак и его невеста были застрелены 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача, расположенном в районе города Галанта на западе Словакии. Журналист вскрыл коррупционные схемы во властных структурах Словакии и сообщил о контактах двух высокопоставленных чиновников аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Это привело к общественно-политическому кризису в республике: премьер-министр Роберт Фицо подал прошение об отставке.

Как писала "Страна", в прошлом году бывший военный Мирослав Марчек признался, что принимал участие в убийстве журналиста.