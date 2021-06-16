Один из популярных женевских баров Bottle Brothers специально в честь встречи президентов России и США создал эксклюзивный коктейль. Напиток получил название Summit Cinémа (киновстреча), так как, по мнению создателей, за общением лидеров весь мир будет следить, как за остросюжетным кино.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Саммит для Женевы имеет историческое значение и очень важен для города. Таких встреч тут не было с 1985 года. Так что мы решили создать коктейль, чтобы отметить это событие", - сказал старший бармен Bottle Brothers Разван Кавалу.

По его словам, в баре вдохновлялись русскими напитками киселем и компотом, а также взяли русскую водку как основу. Американская сторона представлена в коктейле клюквой и карамелизированным попкорном. Он добавил, что попкорн имеет особое значение, так как кино ассоциируется с попкорном.

"Было бы круто, если бы Байден или Путин зашли в бар и попробовали наш коктейль", - считает Кавалу.

Коктейль будет включен в меню бара в течение всей недели. Но если он окажется популярным, то останется в меню.

Накануне переговоров Байдена и Путина одно из кафе в Женеве также создало торты в честь встречи президентов.

Ранее "Страна" приводила почасовую программу встречи президентов.

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