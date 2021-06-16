Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало фото комнаты расположенной на берегу Женевского озера виллы Ла Гранж (villa La Grange), где 16 июня проведут встречу президенты Владимир Путин и Джо Байден.

Снимок появился в Фейсбуке ведомства.

"К переговорам все готово: вот здесь завтра будут разговаривать президенты России и США В.В.Путин и Дж.Байден", - говорится в посте МИД РФ.

Судя по убранству интерьера, помещение на фото - библиотека на первом этаже, в которой в 14:15 по Киеву запланировано начало беседы государственных лидеров.

Ранее "Страна" подробно рассказывала об особняке XVIII века, где состоятся переговоры президентов. Он известен тем, что в 1864 году там прошла церемония подписания Первой Женевской конвенции. Этот документ урегулировал положение больных и раненых участников войны во время боевых действий и оказание им помощи.

Также мы публиковали почасовую программу встречи Байдена и Путина в Женеве.

Кроме того, мы отвечали на пять главных вопросов о важной встрече, к которой приковано внимание всего мира.